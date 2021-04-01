Модернизация буровой установки Satti для проекта BP на Каспии идет по плану

Энергетика 1 апреля 2021 16:44 (UTC+04:00)
Модернизация буровой установки Satti для проекта BP на Каспии идет по плану
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