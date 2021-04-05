Назван объем отгрузки нефти с АЧГ через терминал Джейхан

Энергетика 5 апреля 2021 09:52 (UTC+04:00)
Назван объем отгрузки нефти с АЧГ через терминал Джейхан
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Евростат обнародовал данные импорта туркменских нефтепродуктов Италией
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