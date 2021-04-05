Цена на нефть Brent снизилась до $61,58 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2021 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,06%, до $61,58 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 20:35 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К 20:39 цена сорта Brent продолжила падение и торговалась на отметке $61,51 за баррель, что на 5,16% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

В то же время нефть марки WTI дешевеет на 5,73% - до $57,93 за баррель.