Цена на нефть Brent снизилась до $61,58 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2021 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,06%, до $61,58 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 20:35 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
К 20:39 цена сорта Brent продолжила падение и торговалась на отметке $61,51 за баррель, что на 5,16% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
В то же время нефть марки WTI дешевеет на 5,73% - до $57,93 за баррель.
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