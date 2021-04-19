Грузия сократила импорт газа из Азербайджана
Лента новостей
Азербайджан смотрит в будущее, хотя и не забудет преступлений, совершенных против него Арменией – депутат
Выступление Президента Азербайджана на состоявшейся в Университете АДА международной конференции находится на повестке дня мировых медиа
Азербайджан и Тюркский совет достигли предварительной договоренности о цифровом сотрудничестве (ФОТО)
Открытое письмо Ялчина Адигезалова молодому дирижеру Максиму Емельянычеву. Нечисть вновь беснуется (к трансляции на канале Mezzo)
Печально видеть мечеть, разрушенную в результате оккупации территорий Азербайджана – израильский журналист
Вакцинация предупреждает тяжелые формы коронавирусной болезни и снижает смертность от нее - азербайджанский депутат
В парке культуры и отдыха имени Низами в Баку будут проведены работы по благоустройству - распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с рациональным использованием водных ресурсов освобожденных территорий
В Азербайджане создана Рабочая группа по подготовке концепции "Умный город" и "Умное село" - Распоряжение