Президент Турции ратифицировал энергосоглашение с Азербайджаном (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве в энергетической и горнодобывающей областях, подписанное с Азербайджаном 25 февраля 2020 года, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Resmi Gazete.

Целью подписания данного соглашения является содействие развитию двустороннего научного, технического, технологического, правового, административного и коммерческого сотрудничества между сторонами в области энергетики и горнодобывающей промышленности, в первую очередь, в области возобновляемых и чистых источников энергии и энергоэффективности, организации производства энергии.

Стороны будут сотрудничать в области возобновляемой и чистой энергии, а также энергоэффективности. В рамках соглашения они должны определить возможности деятельности в этой области и поощрять уполномоченные органы и инвесторов обеих сторон поддерживать и развивать проекты в данной сфере.

Стороны поддержат создание рабочей группы по сотрудничеству в этой сфере.

Они будут сотрудничать в следующих областях, связанных с углеводородами и нефтехимией:

- техническое сотрудничество по проектам, связанным с освоением и использованием углеводородных ресурсов;

- развитие сотрудничества по проектам, связанным с геологией и разработкой месторождений;

- разведка, добыча, транспортировка, переработка, коммерциализация, распределение и торговля углеводородами (на суше и в море).

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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