Нефть дешевеет на сомнениях в восстановлении спроса на неё

Мировые цены на нефть умеренно опускаются в понедельник утром на росте сомнений в спросе на сырье в свете продолжающегося роста числа обнаруженных инфицированных новым коронавирусом. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,34%, до 65,2 доллара за баррель, июньских — на 0,39% до 65,85 доллара. Стоимость июньских фьючерсов на WTI опускается на 0,26%, до 61,98 доллара за баррель.

Ситуация с коронавирусом продолжает оказывать давление на нефтяные котировки. В ряде стран, таких как Индия и Япония, число заражений растет, что создает угрозу восстановлению спроса на сырье вследствие карантинных запретов властей.

В среду пройдёт заседание ОПЕК+. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что задачей на этой встрече будет анализ ситуации на рынке нефти. Новак также отметил, что пока ситуация на рынке оценивается как сбалансированная.