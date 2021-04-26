Мониторинг ОПЕК+ может вынести новую рекомендацию странам альянса 28 апреля

Министры стран ОПЕК+ на этой неделе проведут две встречи, как и планировалось, и могут не только планово оценить ситуацию на рынке нефти, но и обсудить новые действия на рынке нефти. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении секретариата ОПЕК по итогам заседания технического комитета ОПЕК+.

"Министерская встреча стран ОПЕК+ будет проведена при поддержке мониторингового комитета, которому поручено проанализировать изменения на рынке нефти, исполнение соглашения, и рекомендовать дальнейшие действия", - говорится в сообщении.

Итоги сегодняшнего экспертного заседания в ОПЕК генсек организации Мухаммед Баркиндо описал словами русского писателя Льва Толстого, который назвал "самыми важными воинами" терпение и время.