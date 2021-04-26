Экспорт азербайджанской нефти в Великобританию превысил $81 млн

Энергетика 26 апреля 2021 18:40 (UTC+04:00)
Экспорт азербайджанской нефти в Великобританию превысил $81 млн
Экспорт азербайджанской нефти в Великобританию превысил $81 млн
Экспорт азербайджанской нефти в Великобританию превысил $81 млн
Выросли темпы производства электроэнергии на Ахалской ГЭС Туркменистана
Выросли темпы производства электроэнергии на Ахалской ГЭС Туркменистана
JOCAP о ходе работы трубоукладчика «Исрафил Гусейнов» в рамках проекта «Абшерон»
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