Встреча ОПЕК+ состоится 27 апреля

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ и министерская встреча стран альянса состоятся 27 апреля - на день раньше, чем планировалось ранее, следует из повестки ОПЕК. Это подтвердил и источник ТАСС.

Заседание мониторингового комитета намечено на 15:00. По ее окончании состоится министерская встреча.

Причины переноса заседания с 28 апреля не уточняются.