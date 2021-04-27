Встреча ОПЕК+ состоится 27 апреля
Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ и министерская встреча стран альянса состоятся 27 апреля - на день раньше, чем планировалось ранее, следует из повестки ОПЕК. Это подтвердил и источник ТАСС.
Заседание мониторингового комитета намечено на 15:00. По ее окончании состоится министерская встреча.
Причины переноса заседания с 28 апреля не уточняются.
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