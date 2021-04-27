В Казахстане предлагают утвердить новые предельные оптовые цены на товарный газ

С 1 января 2019 года оптовые цены на товарный газ были снижены от 3,8 до 17,5% в зависимости от региона и не повышались до текущего времени, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.

Предельная оптовая цена на товарный газ состоит из цен покупки газа у недропользователей, расходов на транспортировку и хранение газа на ПХГ и нормы рентабельности.

Предельная оптовая цена на товарный газ для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа, состоит из себестоимости газа.

Следует отметить, что в настоящее время утверждённые предельные оптовые цены на товарный газ для внутреннего рынка ниже себестоимости поставляемого газа. С 1 января 2019 года Министерством были снижены предельные оптовые цены на товарный газ в пределах от 3,8 до 17,5% в зависимости от региона и не повышались до текущего времени.

Министерство энергетики планирует утвердить предельные оптовые цены на товарный газ на внутреннем рынке Республики Казахстан, в том числе для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа, на период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года.

Исходя из вышеизложенного, был подготовлен проект приказа, предусматривающий увеличение предельной оптовой цены на товарный газ до 15%. Приказ находится на обсуждении в национальной палате «Атамекен» и государственных органах.