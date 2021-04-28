БАКУ /Trend/ - Испанские компании проявляют интерес к реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики Азербайджана, сказали Trend в МИД Испании.

"У нас уже есть несколько пилотных проектов в солнечной и ветровой энергетике. Помимо энергетики, привлекательными областями для испанских инвестиций также являются транспорт, инфраструктура и телекоммуникации, строительство и производство строительных материалов, архитектура и городское планирование, реконструкция электростанций, медицина.

Ноу-хау испанских компаний соответствует потребностям азербайджанской экономики. Мы уверены, что наши компании продолжат вносить свой вклад в рост Азербайджана", - заявили в министерстве.

По данным Госкомстата, Азербайджан в прошлом году экспортировал в Испанию 1,006 миллиона тонн сырой нефти, что на 32 процента меньше, чем в 2019 году. В денежном эквиваленте экспорт сырой нефти в Испанию составил 327,657 миллиона долларов.

Товарооборот между Азербайджаном и Испанией в 2020 году составил 427,359 миллиона долларов (экспорт - 329,27 миллиона долларов, импорт – 98,089 миллиона долларов).

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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