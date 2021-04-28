Эр-Рияд может продать 1% Saudi Aramco иностранному инвестору

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что королевство ведет переговоры о продаже 1% акций государственного нефтяного гиганта Saudi Aramco на фоне прогнозируемого восстановления экономики после пандемии коронавируса. Об этом сообщает в среду агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я не хочу давать никаких обещаний по поводу завершения сделки, но сейчас идут переговоры о приобретении 1% [Saudi Aramco] одной из ведущих энергетических компаний мира", - сказал Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Потенциальная сделка оценивается в $19 млрд и может помочь финансировать план Саудовской Аравии по преобразованию и диверсификации экономики.

В 2019 году Saudi Aramco провела крупнейшее в мире IPO, в результате которого разместила около 2% акций и привлекла почти $30 млрд. Размещение состоялось на национальной бирже Tadawul. Средства от продажи поступили суверенный фонд королевства.