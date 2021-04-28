БАКУ /Trend/ - Журнал International Finance присудил Petkim награду «Лучшее управление инвестициями в бизнес», сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Согласно информации, компания SOCAR Turkey получила две международные финансовые награды.

«В рамках Международной финансовой премии журнала International Finance компания Petkim получила награду ”Лучшее управление инвестициями в бизнес“, а финансовый директор отделения SOCAR Turkey по природному газу была удостоена награды ”Лучший финансовый директор-женщина“», – отмечено в информации.

Эльчин Ибадов, вице-президент по финансовым вопросам Департамента нефтепереработки и нефтехимии SOCAR и главный финансовый директор Petkim, отметил, что гордится получением двух наград от журнала International Finance, имеющего отличную репутацию на международной арене.

«Во время пандемии во всем мире Petkim – первый и единственный интегрированный нефтехимический комплекс Турции – смог удовлетворить спрос на нефтехимическое сырье высокого качества без перебоев. Помимо реализованных нами проектов по повышению производительности и цифровизации, компания Petkim добилась очень успешных финансовых результатов благодаря правильному управлению финансовыми инструментами с учетом курсовых и процентных рисков, оптимизации операционных расходов и эффективному управлению оборотным капиталом. Мы очень гордимся тем, что Petkim, увеличивший в 2020 году свою операционную прибыль на 21 процент в годовом исчислении, до 1,9 миллиарда турецких лир, получил награду за лучшее управление оборотным капиталом», – подчеркнул Ибадов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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