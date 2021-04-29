Внеоборотные активы Equinor в Азербайджане снизились
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Армянские ВС и незаконные поселенцы при отступлении разрушили гражданскую инфраструктуру на азербайджанских землях - постпред
Эксперт МИЦА: Между странами региона на стадии проработки пятисторонний межгосударственный документ о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке
Германия заблокировала попытку исключить Израиль из квантовых и космических разработок в рамках программы Horizon
Пешком по Баку – по улице Низами, к музею Низами, памятнику Низами, киноцентру "Низами", метро "Низами"… (ФОТО)
Более 60% грузоперевозок в Азербайджане посредством системы "единое окно" пришлось на воздушный транспорт
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