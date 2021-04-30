Министерство энергетики Казахстана ввело запрет на вывоз дизтоплива

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Казахстана ввело запрет на вывоз из страны дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, передает Trend со ссылкой на министерство.

Для недопущения возникнования дефицита на нефтепродукты на внутреннем рынке Министерством энергетики РК принят совместный приказ "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан" предусматривающий введение запрета сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826), за исключением смазочных масел (ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0).

Исключением является вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств и установленных в соответствии с техническими условиями, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров.