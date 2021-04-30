Украина и Грузия заинтересованы в скорейшей реализации проекта «Броды – Адамова застава»

Энергетика 30 апреля 2021 21:27 (UTC+04:00)
Украина и Грузия заинтересованы в скорейшей реализации проекта «Броды – Адамова застава»
Доходы мировых компаний от онлайн-продаж в сегменте B2B превысили $21 трлн
Доходы мировых компаний от онлайн-продаж в сегменте B2B превысили $21 трлн
В 2020 г. доходы компаний мира от продаж e-commerce достигли $26,7 трлн
В 2020 г. доходы компаний мира от продаж e-commerce достигли $26,7 трлн
В Азербайджане запущен проект для развития женского предпринимательства
В Азербайджане запущен проект для развития женского предпринимательства
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