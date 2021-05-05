Обнародован физический поток газа через межсоединения TAP с начала мая
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Турция поставила в Азербайджан очередную партию новой инженерной техники и оборудования (ФОТО/ВИДЕО)
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Казахстанско-грузинский экономический союз способствует углублению экономических связей – почетный консул