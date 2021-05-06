В Казахстане введут в промышленную эксплуатацию систему учета нефти

В Казахстане в текущем году будет введена в промышленную эксплуатацию информационная система учета нефти и газового конденсата (ИСУН), сообщила вице-министр энергетики Жанат Жахметова в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций, передает Trend со ссылкой на министерство.

Она напомнила, что работы по созданию и внедрению ИСУН ведутся в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан». На сегодняшний день утверждена генеральная схема оснащения приборами учета, система запущена в пилотном режиме и к ней подключены 4 нефтедобывающие организации, 4 нефтетранспортные организации и 3 нефтеперерабатывающих завода. До конца года планируется подключить к ИСУН организации, осуществляющие более 60% общей добычи и переработки нефти и газового конденсата.

Наряду с этим, добавила Жанат Жахметова, в министерстве энергетики с 2014 года продолжает функционировать Единая государственная система управления недропользованием (ЕГСУ), являющаяся инструментом по предоставлению отчетности для недропользователей. Кроме того, в ЕГСУ ведется мониторинг исполнения лицензионно-контрактных условий и собирается оперативная информация по добыче, транспортировке и переработке нефти.

По состоянию на сегодняшний день в системе зарегистрированы 147 недропользователей. Благодаря ЕГСУ реализовано 10 типов интеграций, разрешение на недропользование (e-license), SDU, ЕРСОП; возможность оформления сводной заявки для получения данных от местных исполнительных органов; автоматическое объединение и формирование плана поставки СНГ; формы для сдачи отчетов в электронном виде.

Жанат Жахметова напомнила, что министерством автоматизировано три госуслуги: переход права недропользования и объектов, связанных с правом недропользования; заключение контрактов на недропользование по углеводородам и добыче урана и дополнительных соглашений к контрактам на недропользование по углеводородам и добыче урана. Вместе с тем планируется автоматизировать разработку плана и графика поставки нефти и нефтепродуктов, оцифровать действующие контракты и дополнения к ним (заключенные до 2018 года) для дальнейшего мониторинга выполнения обязательств лицензионно-контрактных условий и полностью перевести отчетности в электронный формат.

Всего министерство энергетики оказывает 23 госуслуги, из них 22 – в электронном формате. В I квартале 2021 года было оказано 737 госуслуг, из них 691 – в электронном формате, 46 – в бумажном.