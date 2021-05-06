В Казахстане планируют увеличить частоту проведения e-аукционов на недропользование

Министерство энергетики Казахстана планирует инициировать в законодательство поправки, предусматривающие увеличение частоты проведения электронных аукционов по предоставлению права на разведку и добычу более чем два раза в год.

Об этом в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций сообщила вице-министр энергетики Жанат Жахметова, передает Trend со ссылкой на министерство.

Она напомнила, что 23 декабря 2020 года состоялся первый онлайн-аукцион по предоставлению права на разведку и добычу, а 23 апреля текущего года прошел второй аукцион по 8 участкам общей площадью более 2 тыс. кв км. По итогам вторых торгов итоговая сумма подписного бонуса превысила первоначальный стартовый бонус в 13 раз и составила 9,3 млрд тенге.

По ее словам, по итогам двух аукционов в министерстве были разработаны предложения по улучшению процесса их проведения. В частности, планируется инициировать поправки, предусматривающие гарантийный взнос в размере стартовых подписных бонусов; в случае отказа победителя предоставление права приобретения второму участнику; снятие ограничения на проведение аукционов два раза в год.

«Это позволит нам увеличить конкуренцию и частоту проведения аукционов. Эти поправки были инициированы после проведения двух первых аукционов, чтобы создать максимальную прозрачность и транспарентность для участников. В данный момент они еще не прошли необходимые процедуры согласования, в ближайшее время мы начнем обсуждать их с отраслевыми сообществами», - отметила Жанат Жахметова.

Важно отметить, что посредством аукциона предоставляется право на недропользование, а не владение землей. Данное право регулируется Кодексом «О недрах и недропользовании», любые технологические процессы на участках будут рассматриваться в Центральной комиссии по разведке и разработке при Министерстве энергетики РК.

Получив право на недропользование, инвестор подписывает договор об аренде земли с местным исполнительным органом. Перед разработкой проектного документа каждый недропользователь обязан провести общественные слушания с участием местного населения.

Так как аукционы проводятся онлайн и анонимно, участники не видят друг друга. Эта информация недоступна и для специалистов министерства энергетики, которое курирует проведение данных аукционов.

Вице-министр подчеркнула, что работа по запуску и проведению электронных торгов проводилась в рамках цифровизации энергетического ведомства. В частности, министерство активно работает по 6 проектам, в их числе создание электронного аукциона и создание и внедрение информационной системы учета нефти и газового конденсата. Вместе с тем завершена работа по проектам нефтегазовых компаний – «Интеллектуальное месторождение» и переход на увеличенный межремонтный период на НПЗ нацкомпании «КазМунайГаз», «Цифровой рудник» нацкомпании «Казатомпром». По проекту энергетической компании KEGOC «Автоматизация управления режимами Единой электроэнергетической системы Казахстана» работы пока продолжаются.