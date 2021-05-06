BP завершила программу техобслуживания на платформе «Западный Азери»

БАКУ /Trend/ - BP успешно завершила реализацию 15-дневной программы технического обслуживания, начавшуюся 22 апреля 2021 года на платформе «Западный Азери», передает Trend в четверг со ссылкой на компанию.

"Все предусмотренные программой работы - инспекционные и проектные - были успешно завершены 4 мая, и началось производство с платформы. В настоящее время по плану продолжается постепенное возвращение производства к нормальному уровню", - сказали в компании.

Отметим, что оператор проекта разработки «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) - BP - осуществил плановое техническое обслуживание (капитальный ремонт) платформы «Западный Азери» в рамках своей годовой программы работ по АЧГ.

В соответствии с планом добыча на платформе «Западный Азери» была приостановлена ​​22 апреля на 15 дней, чтобы обеспечить эффективное техническое обслуживание, инспекцию и выполнение проектных работ. В процессе техобслуживания были проведены различные работы, такие как замена факельных наконечников и модернизация системы зажигания, другие ремонтные работы. Данная программа является частью рутинных операций. Этап ее планирования начался в 2020 году и эти мероприятия были включены в Годовую рабочую программу и бюджет на 2021 год. Остановка работы платформы также была учтена в годовом прогнозе добычи.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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