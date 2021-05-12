Snam раскрыла вклад TAP в чистую прибыль от вложений в акционерный капитал
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из очередной поездки в Карабах с Президентом Ильхамом Алиевым (ВИДЕО)
Некоторые азербайджанские банки и учреждения начали опираться в своей работе на искусственный интеллект - минсвязи
Казахстанско-грузинский экономический союз сосредоточится на международной торговле и развитии транспортных услуг
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования Президенту Республики Татарстан
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является уникальным пространством, где существуют межрелигиозное согласие и сотрудничество
Международный фестиваль "Звучит Москва" – Азербайджанский хормейстер вместе с зарубежными коллегами выбрал лучшие вокальные коллективы