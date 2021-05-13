Цены на нефть снижаются после четырех дней роста

Мировые цены на нефть в четверг утром коррекционно снижаются после четырех торговых сессий роста. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,94% — до 68,66 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 1,04%, до 65,41 доллара за баррель.

За предыдущие четыре дня "черное золото" обеих марок подорожало в пределах 2%.

Помимо коррекции, снижению цен также способствует статистика по запасам сырья в США. Запасы нефти в стране за неделю по 7 мая, не считая стратегический резерв, сократились всего на 0,4 миллиона баррелей вместо ожидавшихся 2,8 миллиона баррелей. Запасы, таким образом, составили 484,7 миллиона баррелей.

Инвесторы также ждут возобновления работы трубопровода Colonial Pipeline – ключевого источника бензина для Восточного побережья США – после перебоев, начавшихся в прошлую пятницу.

"Сегодняшние шаги кажутся фазой консолидации, некоторые инвесторы могут также отказаться от "бычьих" сделок после возобновления работы Colonial Pipeline", — сказал агентству Блумберг старший стратег по сырьевым товарам в Австралии и Новой Зеландии Banking Group Ltd. Дэниел Хайнс (Daniel Hynes).