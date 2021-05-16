Строится третий нефтеналивной причал для Туркменбашинского НПЗ

Энергетика 16 мая 2021 12:24 (UTC+04:00)
Строится третий нефтеналивной причал для Туркменбашинского НПЗ
2 459 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
2 459 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
Казахстанская экономика вышла на положительную динамику роста
Казахстанская экономика вышла на положительную динамику роста
Казахстанская компания привлечет услуги по перевозке грузов
Казахстанская компания привлечет услуги по перевозке грузов
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане ожидается утверждение еще одного международного документа Политика 13:28
Российская авиакомпания расширяет маршрут полетов в направлении Баку Транспорт 13:21
Бакинская высшая школа нефти организовала вебинар на тему «Женщины в инженерии: вызовы и возможности» (ФОТО) Общество 13:13
В Узбекистане вдвое увеличат производительность крупной ТЭС Энергетика 13:12
Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла Общество 13:01
В Азербайджане с начала года населению перечислено свыше 2 млрд манатов соцвыплат Экономика 12:57
ВВП Азербайджана незначительно сократился с начала года Финансы 12:47
Положительное сальдо торгового баланса Азербайджана достигло $2 млрд Бизнес 12:44
В Азербайджане можно будет пойти на определенное ослабление карантина - депутат Общество 12:43
В России выявили 8 554 случая заражения коронавирусом за сутки Россия 12:36
В Азербайджане в рамках развития металлургической промышленности сооружаются 4 крупных завода Бизнес 12:34
Глава МИД Ирана прибыл в Рим на переговоры Политика 12:26
Fitch Ratings обнародовало прогноз по внешнему госдолгу Азербайджана на 2021-2022 гг. Финансы 12:25
Грузия выдвинула новые требования для регистрации грузовиков, автобусов и микроавтобусов Грузия 12:24
Строится третий нефтеналивной причал для Туркменбашинского НПЗ Энергетика 12:24
Экстренное заседание Совета ЕС по палестино-израильскому конфликту пройдет 18 мая Европа 12:22
ОАО «Азеришиг» закупит металлоконструкции почти 4 млн манатов Бизнес 12:20
Аэропорт в Узбекистане закупит средство наземного обеспечения Тендеры 12:13
Агидa Манизаде – азербайджанская "царица всех наук" в США: эксклюзивное интервью с членом Клуба миллионеров (ФОТО) Интервью 12:12
На территории бакинского бульвара будет установлен памятник Муслиму Магомаеву (Эксклюзив) (ФОТО) Общество 12:00
Министр обороны Израиля встретился с зампомощника госсекретаря США Израиль 11:56
В Азербайджане значительно выросли купонные выплаты инвесторам Финансы 11:53
Аэропорт в Узбекистане закупит запчасти для машин и механизмов Тендеры 11:52
Новое назначение в AccessBank-е: Рамин Гусейнов – Главный Директор по Финансовым Вопросам Экономика 11:45
Еще 50 профессионалов будут обучены в IBA Tech Academy! Экономика 11:39
Обнародованы итоги торгов за прошедшую неделю на бирже Туркменистана Бизнес 11:39
В Азербайджане усиливают информационную безопасность банков Экономика 11:26
Задержан гражданин Ирана - один из нарушителей госграницы Азербайджана Политика 11:16
В Ходжавенде обнаружены боеприпасы Происшествия 11:08
В Азербайджане срок ареста экс-главы Госфонда поддержки развития СМИ продлен на 3 месяца Общество 10:49
ЦБ Азербайджана обнародовал объем кредитования правительственных учреждений Финансы 10:39
Как получить разрешение на временное проживание? Консультации специалистов 10:37
Стало известно имя представителя Азербайджана на международном фестивале "Славянский базар" Культура 10:35
Турецкая BOTAŞ назвала объем отгрузки нефти с АЧГ через терминал в Джейхане с начала года Энергетика 10:28
592 кандидата зарегистрированы для участия в президентских выборах Ирана Политика 10:26
В Азербайджане реконструируют завод по переработке хлопка Бизнес 10:18
В Индию доставили вторую партию вакцины "Спутник V" Россия 10:03
Азербайджан продемонстрировал высокие темпы роста в развитии мобильной инфраструктуры - Ассоциация GSMA ИКТ 10:01
Золото в Азербайджане подорожало Финансы 09:55
Азербайджан импортировал из Турции химпродуктов на сумму свыше $150 млн Турция 09:45
Грузия импортировала из Турции электротовары на сумму свыше $25 млн Турция 09:40
Манат укрепился к евро и турецкой лире Финансы 09:34
Германия заметно увеличила импорт готовой одежды из Турции Турция 09:30
Австрия на более 60% увеличила экспорт зерновых из Турции Турция 09:24
Представители Израиля и Палестины примут участие во встрече СБ ООН 16 мая Израиль 09:23
Азербайджанская армия начала учения с привлечением родов войск Политика 09:23
Китай считает, что ООН способна обеспечить мир в Афганистане после ухода оттуда войск США Другие страны 08:50
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8 Другие страны 08:39
Именно Армения нарушает международно признанные границы Азербайджана - МИД Политика 08:22
В Нью-Йорке произошла стрельба США 08:21
IFC готова поддержать Азербайджан в энергетическом переходе – директор Энергетика 08:00
Экспорт сельхозпродукции из Ирана составил 6 млн тонн Экономика 07:45
Gulf Air возобновит регулярные рейсы в Тбилиси с 1 июня Грузия 07:30
2 459 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки Казахстан 07:15
В Колумбии прошли антиправительственные протесты Другие страны 06:52
Блинкен поговорил по телефону с главой Associated Press США 06:28
Определился обладатель Кубка Англии Спорт 06:07
Черногория анонсировала открытие границ для туристов Другие страны 05:41
Коби Брайант включен в Зал славы баскетбола Спорт 05:18
80-летней японке по ошибке ввели две дозы вакцины за сутки Другие страны 04:57
Супруга Гейтса получила $3 млрд после развода США 04:34
SpaceX запустила ракету-носитель с 54 спутниками США 04:15
В Индонезии ищут девять человек после опрокидывания лодки Другие страны 03:53
Израиль нанес ракетный удар по дому лидера политбюро ХАМАС в Газе Израиль 03:32
Зидан сообщил игрокам "Реала", что уйдет из клуба по окончании сезона Спорт 03:28
На Кубе обновлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки Другие страны 02:58
США выделили $2 млрд из средств для борьбы с COVID-19 на решение кризиса с мигрантами США 02:26
ХАМАС запустило десятки ракет в направлении Тель-Авива и Ашдода В мире 02:03
Макрон и ас-Сиси обсудят 17 мая ситуацию в секторе Газа Европа 01:41
В Суэцком канале Египта начались работы по его расширению Другие страны 01:06
Израильский истребитель нанес удар по дому командующего одним из батальонов ХАМАС Израиль 00:25
Латвия раскрыла основные экономические показатели двустороннего сотрудничества с Грузией Бизнес 00:01
"Бешикташ" стал 16-кратным чемпионом Турции по футболу Спорт 00:00
Сербский певец Джордже Марьянович умер от COVID-19 Европа 15 мая 23:50
Израиль нанес удар по дому главы штаба спецопераций ХАМАС в секторе Газа Израиль 15 мая 23:39
ХАМАС объявило об остановке обстрелов Тель-Авива на два часа Другие страны 15 мая 23:27
Казахстанская экономика вышла на положительную динамику роста Казахстан 15 мая 23:24
Несколько инфраструктурных проектов открыты в Зонах свободной торговли Ирана Экономика 15 мая 23:19
В апреле в Грузии вырос прожиточный минимум - "Сакстат" Грузия 15 мая 23:11
Иностранные инвестиции в ОАЭ выросли в 2020 году на 44% Арабские страны 15 мая 23:09
Нетаньяху проинформировал Байдена о шагах, которые предпримет Израиль Израиль 15 мая 22:49
Более 2,8 тыс. ракет выпущено по Израилю из Газы с начала обстрелов Израиль 15 мая 22:37
Президент Ильхам Алиев: Большая часть Албанских церквей находится в разрушенном или в полуразрушенном состоянии. Поэтому мы восстановим и их Политика 15 мая 22:30
В мире за сутки выявили более 677 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 15 мая 22:16
Аббас обсудил с Байденом последние события на Ближнем Востоке Другие страны 15 мая 22:00
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,93 млн человек Турция 15 мая 21:41
Запуск американской ракеты Electron окончился неудачей США 15 мая 21:19
Президент Ильхам Алиев: У удинского народа большое историческое наследие Политика 15 мая 20:58
Все иностранные авиакомпании приостановили рейсы в Израиль из соображений безопасности Израиль 15 мая 20:52
Индийский штамм коронавируса может вызвать масштабную волну эпидемии в Британии Европа 15 мая 20:34
Главы МИД Азербайджана и Таджикистана обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе Политика 15 мая 20:14
ХАМАС нанесло удары по нескольким городам Израиля Другие страны 15 мая 20:01
США заявили Израилю о важности обеспечения безопасности журналистов США 15 мая 19:42
Nordwind с 18 мая открывает прямые рейсы из Петербурга в Баку Экономика 15 мая 19:22
Крупнейший автопроизводитель Азербайджана выпустил свыше 5 тыc. автомобилей Бизнес 15 мая 19:10
На границе с Ираном произошла стрельба, погибли двое азербайджанских пограничников Политика 15 мая 19:07
Узбекистан потратит на сферу услуг $500 млн Узбекистан 15 мая 19:00
Годовой экспорт шафрана из Ирана превысил 190 млн. долларов Экономика 15 мая 18:53
Потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства: Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю парил орел (ВИДЕО, ФОТО) Интервью 15 мая 18:50
Экстренное заседание Организации исламского сотрудничества пройдет 16 мая - МИД Турции Турция 15 мая 18:35
Все новости