SOCAR Energy Ukraine временно приостановила реализацию премиального топлива

БАКУ/Trend/ - Украинская «дочка» азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR временно приостановила реализацию премиального топлива NANO 95, Diesel Nano Extro, передает Trend со ссылкой на компанию.

Как отмечают в SOCAR Energy Ukraine, данный шаг компании связан с решением Кабмина Украины от 14 мая ввести предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн / литр) и бензина (5 грн / литр).

Таким образом, введено госрегулирование цен на розничном рынке нефтепродуктов.

SOCAR Energy Ukraine 15 мая также скорректировала цены на базовые виды топлива с учётом ограничений.

Отметим, что азербайджанская госкомпания SOCAR осуществляет свою деятельность в Украине через компанию SOCAR Energy Ukraine, которая была создана в декабре 2009 года. Основная деятельность компании заключается в оптовой и розничной продаже нефтепродуктов, оптовой реализации природного газа и авиационного топлива.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Надир Насиров)

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