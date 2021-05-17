SOCAR выпустит новые облигации

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) 20 сентября 2021 года выпустит новые облигации для внутреннего рынка, учитывая многочисленные обращения и большой спрос на эти ценные бумаги со стороны инвесторов, сообщили Trend в SOCAR Capital.

"Спрос на первые облигации SOCAR, выпущенные на сумму 100 миллионов долларов, вырос более чем вдвое, а объем операций на вторичном рынке в настоящее время составляет рекордные 200 миллионов долларов. 5-летний срок обращения первых облигаций истекает в октябре текущего года, и их держатели получат в общей сложности 25 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

По данным компании, новые облигации SOCAR будут выпущены сроком на пять лет.

"Облигации будут выпущены на сумму 100 миллионов долларов, а номинальная цена на одну ценную бумагу установлена в размере 1 000 долларов. Годовая ставка составляет 4,5 процента. Выплата процентов будет осуществляться на основе квартальных графиков. Подписка на облигации SOCAR начнется 20 сентября и продлится 10 дней. Принять участие в ней смогут местные и иностранные юридические лица, зарегистрированные в Азербайджане. Преимущество при продаже будет отдаваться физическим лицам. Физические и юридические лица других государств также смогут приобретать облигации у их держателей на вторичном рынке", - отметили в SOCAR Capital.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @Fidan_Babaeva