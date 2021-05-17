SOCAR Energy Ukraine возобновила реализацию премиального топлива

БАКУ /Trend/ - Украинская «дочка» азербайджанской Государственной нефтяной компании SOCAR возобновила реализацию премиального топлива, передает Trend в понедельник со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее SOCAR Energy Ukraine временно приостановила реализацию NANO 95, Diesel Nano Extro в связи с решением Кабмина Украины от 14 мая ввести предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).

«На выходных ряд крупных сетей приостановил реализацию брендового премиального топлива с улучшенными показателями качества, цены на которые превышают среднюю стоимость с учетом предельной наценки. В воскресенье, 16 мая, в минэкономики Украины разъяснили, что такое топливо не попадает под действие правительственного постановления. На данный момент реализацию брендовых бензинов и дизельного топлива возобновили SOCAR и KLO», - говорится в сообщении.

SOCAR Energy Ukraine 15 мая также скорректировала цены на базовые виды топлива с учётом ограничений.

Отметим, что азербайджанская госкомпания SOCAR осуществляет свою деятельность в Украине через компанию SOCAR Energy Ukraine, которая была создана в декабре 2009 года. Основная деятельность компании заключается в оптовой и розничной продаже нефтепродуктов, оптовой реализации природного газа и авиационного топлива.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn