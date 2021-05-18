Путин и Си Цзиньпин 19 мая примут участие в церемонии начала возведения атомного объекта

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 19 мая в онлайн-формате примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского объекта в области атомной энергетики. Об этом сообщила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Председатель Си Цзиньпин и президент Владимир Путин 19 мая в онлайн-режиме будут присутствовать на церемонии начала строительства китайско-российского объекта, возводимого по программе сотрудничества в области атомной энергетики", - говорится в заявлении.

Детали строительства и наименование объекта не приводятся.

7 марта 2019 года в Пекине представители Росатома и Китайской национальной атомной корпорации подписали генеральный контракт на возведение седьмого и восьмого блоков Тяньваньской АЭС. В марте этого года глава Росатома Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что на май запланирован "первый бетон на седьмом блоке Тяньваньской АЭС".