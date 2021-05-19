Азербайджан имеет большой потенциал в сфере развития ВИЭ - Lagazetteaz.fr

БАКУ /Trend/ - Азербайджан имеет большой потенциал в сфере развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), говорится в статье "Возобновляемая энергетика Азербайджана - проекты сегодняшнего и завтрашнего дня", опубликованной во французском онлайн-издании lagazetteaz.fr, сообщает в среду Trend.

В материале отмечается, что в Азербайджане имеются огромные ресурсы всех видов ВИЭ, в том числе солнечной, ветровой, геотермальной энергии.

Страна обладает потенциалом вырабатывать из ВИЭ 62,8 миллиарда киловатт/часов электроэнергии. Основное внимание в Азербайджане направлено на реализацию пилотных проектов по строительству ветряной электростанции установленной мощностью 240 мегаватт и солнечной электростанции установленной мощностью 200 мегаватт в соответствии с соглашениями, подписанными девятого января 2021 года с компаниями ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ), говорится в статье.

По данным издания, шестого апреля между министерством энергетики Азербайджана, ОАО "Азерэнержи" и компанией Masdar (ОАЭ) были подписаны документы по проекту строительства солнечной электростанции установленной мощностью 230 мегаватт.

Кроме того, 14 апреля между министерством энергетики Азербайджана и Международной финансовой корпорацией был подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий содействие в сфере использования ВИЭ и поддержку участия частного сектора в этой области.

Издание пишет, что потенциал морской ветроэнергетики в Азербайджане оценивается на уровне 157 гигаватт. По его данным, британская компания BVG Associates (BVGA) работает вместе со Всемирным банком и азербайджанским правительством над оценкой потенциала морской ветроэнергетики страны. BVGA разработает дорожную карту для развития морской ветроэнергетики, что является одной из ключевых целей меморандума о взаимопонимании.

Деятельность компании также будет направлена на определение лучших мест для развития морской ветроэнергетики в Азербайджане. Дорожная карта будет включать геопространственный и экономический анализы, моделирование затрат, оценку цепочки поставок, инфраструктуры, социального и экологического воздействия, говорится в статье.

BVGA будет реализовывать дорожную карту на протяжении нынешнего года при технической поддержке компаний Atkins и Encotec.

Также между министерством энергетики Азербайджана и японской компанией TEPSCO подписано соглашение о создании зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях. Документ предусматривает разработку концепции и генерального плана по созданию зоны "зеленой энергии". Для эффективного использования потенциала ВИЭ освобожденных территорий Азербайджана планируется разработка энергоэффективных технологий на основе современных подходов к управлению энергией, отмечается в статье.

Издание также сообщает, что Азиатский банк развития (АБР) профинансирует строительство и ввод в эксплуатацию пилотной плавучей солнечной электростанции на озере Беюкшор.

В материале отмечается, что в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) строятся электростанции для расширения использования ВИЭ. Установленная мощность Ордубадской ГЭС, построенной на реке Араз, составляет 36 мегаватт. Для гидроэлектростанции построено водохранилище емкостью 1,5 миллиона кубометров. ГЭС будет вырабатывать 190 миллионов киловатт/часов электроэнергии в год. В Шарурском районе НАР строится солнечная электростанция установленной мощностью пять мегаватт, а в Джульфинском районе – ветряная электростанция установленной мощностью 1,1 мегаватта.

Издание пишет, что в Азербайджане уделяется особое внимание и развитию ВИЭ в освобожденном Карабахе. По предварительным данным, потенциал ветровой энергии региона оценивается в 500 мегаватт, а солнечной энергии - в более 4 000 мегаватт.

Предварительно для реализации проектов в сфере солнечной энергетики в Физулинском, Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском, Лачинском и Кельбаджарском районах определены семь перспективных территорий. Также есть информация, что в горах Лачинского и Кельбаджарского районов есть большие территории, где скорость ветра в среднем достигает 7-8 метров в секунду, говорится в статье.

В материале подчеркивается, что Карабах имеет и большой гидроэнергетический потенциал, так как на его территории расположено 25 процентов водных ресурсов Азербайджана.

По данным издания, уже завершены работы по строительству плотины на гидроузлах «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз на территории Джебраильского района. В настоящее время Азербайджан сотрудничает с Ираном в деле полного завершения строительства этих гидроузлов. Одновременно идет подготовка к началу ремонтно-восстановительных работ на некоторых малых ГЭС на освобожденных территориях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)