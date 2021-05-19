Нефть дешевеет более чем на 1% на возможном увеличении поставок из Ирана

Мировые цены на нефть утром продолжают снижение, начавшееся накануне на оценке возможного роста поставок этого сырья из Ирана. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,18%, до 67,9 доллара, июльских фьючерсов на WTI — на 1,24%, до 64,69 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,16%, до 64,73 доллара за баррель.

Цены на нефть снижаются в среду утром на новости о возможном увеличении её поставок из Ирана, если его переговоры с США окажутся успешными. По словам аналитиков CBA, которые приводит газета Wall Street Journal, при наиболее сильном снижении цен на нефть ещё примерно 1,5% от мировых поставок сырья может быть реализовано менее чем за полгода, хотя любое увеличение поставок из Ирана, вероятно, будет более постепенным.

Инвесторы также обратили внимание на опубликованные в ночь на среду данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели увеличились на 0,6 миллиона баррелей. В среду вечером минэнерго США опубликует официальные данные о запасах нефти в стране. Аналитики ожидают их увеличения на 1,6 миллиона баррелей.