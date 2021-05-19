Грузия сократила импорт газа из Азербайджана

Энергетика 19 мая 2021 16:05 (UTC+04:00)
Грузия сократила импорт газа из Азербайджана
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