Еще одна онлайн-услуга для бизнеса от Unibank

БАКУ/Trend/ - Unibank продолжает расширять линейку онлайн услуг и продуктов. Благодаря новой услуге «Заказ бизнес карты онлайн», предприниматели смогут заказать бизнес карту со своих рабочих мест, не посещая банковское отделение. Готовую карту банк сам доставляет предпринимателю.

Преимущества заказа бизнес карты онлайн:

Владелец бизнеса не приходит в банк заказывать карту

Заказать карту можно, подключившись к интернет-банкингу из любой точки мира.

Владелец карты не приходит в банк за готовой картой, карта отправляется курьером.

Предприниматели, не являющиеся клиентами Unibank, также могут заказать бизнес карту онлайн, для этого им необходимо сначала открыть онлайн-счет в Unibank. В этом случае предприниматель автоматически подключается к услугам интернет-банка и мобильного банкинга.

Бизнес-карта Unibank предлагает все преимущества продукта - круглосуточный онлайн-доступ к карточному счету, транзакции, денежные переводы, снятие наличных в любой точке мира.

Unibank предлагает владельцам бизнеса широкий спектр банковских продуктов и услуг. Открытие онлайн-счета, не приходя в банк, акцивация интернет-банкинга и мобильного банкинга, использование онлайн-овердрафта. Все это позволяет владельцам бизнеса получать услуги онлайн в любое время и в любом месте.

Предприниматели могут обращаться в филиалы «Кара Караев», «Ичеришехер», «Дарнагюль», «Ясамал», 15-й филиал, «Ахмедлы», «Нефтчиляр», «Аджеми» и «Unibank бизнес-центр» или в региональные филиалы в будние дни с 09:00 до 17:00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117 и на сайт банка http://www.unibank.az/az/corporate-clients.

Unibank – постоянная поддержка вашего бизнеса!