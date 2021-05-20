Fitch пересмотрело прогноз по рейтингу SOCAR (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR с «негативного» на «стабильный», сообщает Trend в четверг со ссылкой на рейтинговое агентство.

«SOCAR полностью принадлежит государству, и ее рейтинг приравнивается к рейтингу Азербайджана в соответствии с критериями рейтинга компаний, связанных с государством. Это подкрепляется государственной поддержкой, предоставляемой компании в виде финансовых гарантий, денежных взносов и вливаний в акционерный капитал, а также социальными функциями SOCAR и ее важностью как государственного инструмента для развития нефтегазовых проектов», - отмечает Fitch.

Рейтинговое агентство оценивает автономный кредитный профиль SOCAR на уровне «b +».

«Результаты SOCAR за первую половину 2020 года оказались лучше, чем прогнозировалось в нашем предыдущем рейтинговом сценарии. В целом прибыль компании до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) осталась неизменной в годовом исчислении, поскольку более слабые результаты в сегменте разведки и добычи были частично нивелированы более сильными торговыми операциями. По нашим оценкам, показатель EBITDA компании должен восстановиться в 2021 году на фоне более высоких мировых цен на нефть и роста регулируемых цен на топливо с января 2021 года», - отмечает Fitch.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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