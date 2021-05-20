Цена нефти Brent опустилась ниже $65

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2021 года на лондонской бирже ICE снизилась на 2,58%, до $64,9 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 21:48 (GMT+4).

К 21:57 (GMT+4) она торговалась на отметке $65,2 за баррель, что на 2,22% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

В последний раз цена Brent находилась на уровне ниже $65 за баррель 26 апреля 2021 года.

В то же время нефть марки WTI снижается на 2,28% - до $61,9 за баррель.

Вчера цена на нефть марки Brent упала ниже $66 за баррель на фоне публикации еженедельного отчета Минэнерго США, согласно которому коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах за прошедшую неделю выросли на 1,32 млн баррелей и на 14 мая составили 486,011 млн баррелей. При этом аналитики, опрошенные агентством Блумберг, ожидали роста запасов на 2 млн баррелей.