Нефть дорожает в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в пятницу утром коррекционно растут после снижения более чем на 6% в течение трех торговых дней. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,26%, до 65,28 доллара. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,47%, до 62,23 доллара за баррель.

На рынке нефти наблюдается коррекционный рост цен в пятницу утром после падения более чем на 6% в течение предыдущих трех торговых сессий. Снижение стоимости "черного золота" было связано с перспективами возможных поставок сырья из Ирана по мере приближения страны к восстановлению ядерной сделки. Днем ранее президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что западные страны подтвердили намерение снять основные санкции в отношении Ирана, в том числе в сферах нефти и нефтехимии.

"Я подозреваю, что цены на сырье, вероятно, останутся под давлением до тех пор, пока не появится некоторая ясность по поводу ослабления санкций США в отношении иранской нефти", — сказал агентству Блумберг старший стратег по сырьевым товарам в Австралии и Новой Зеландии Banking Group Ltd Дэниел Хайнс (Daniel Hynes).

Тем не менее, устойчивое восстановление после пандемии в США, Китае и некоторых частях Европы повышает оптимизм инвесторов в отношении перспектив спроса на топливо, даже несмотря на недавние вспышки коронавируса в некоторых частях Азии.