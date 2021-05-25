В Азербайджане устанавливается порядок определения цен на электроэнергию ВИЭ

Энергетика 25 мая 2021 14:21 (UTC+04:00)
В Азербайджане устанавливается порядок определения цен на электроэнергию ВИЭ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается порядок определения цен (тарифов) на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщает во вторник Trend.

Данный вопрос нашел отражение в законопроекте "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии" (первое чтение).

Согласно документу, цены (тарифы) на электроэнергию, производимую из ВИЭ, рассчитываются на каждый киловатт-час электроэнергии, передаваемой в электросеть. Требования по измерениям, измерительным приборам определяются законом «Об обеспечении единства измерений», а подсчеты за переданную в электросеть электроэнергию, условия и срок оплаты - по договорам, заключенным между сторонами.

Электроэнергия, производимая из ВИЭ, продается по оптовым ценам (тарифам) органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти, исключая тарифы, определенные п.9.3 вышеуказанного закона.

Гарантийные тарифы устанавливаются посредством аукциона, проведенного для выбора производителя электроэнергии на территории наличия ВИЭ, а если производитель электроэнергии выбран путем непосредственного привлечения – на основании договоренности, достигнутой между производителем и органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Гарантийные тарифы определяются в срок, установленный в договоре закупки в соответствии с п.8.5 вышеуказанного закона.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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