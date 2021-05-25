SOCAR открыла в Украине водные автозаправочные комплексы
БАКУ /Trend/ - Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR открыла в Украине водные автозаправочные комплексы (АЗК) для малых и средних судов, передает Trend во вторник со ссылкой на компанию.
Как сообщается, АЗК открылись в Киеве и Одессе.
Отметим, что SOCAR осуществляет свою деятельность в Украине через компанию SOCAR Energy Ukraine, которая была создана в декабре 2009 года. Основная деятельность компании заключается в оптовой и розничной продаже нефтепродуктов, оптовой реализации природного газа и авиационного топлива.
(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Твиттер: @Lyaman_Zeyn
Лента новостей
Инженерные войска минобороны Азербайджана очистили от мин более 6 200 га на освобожденных территориях
Минобороны Азербайджана проводит учебные курсы для ознакомления с поступившей на вооружение новой инженерной техникой (ФОТО)
Современный Образовательный Комплекс имени Гейдара Алиева объявляет о специальной скидочной компании (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора и других представителей компании "Signify"
Зохра Агамирова и Арзу Джалилова представят Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике в Италии
На освобожденных территориях Азербайджана завершена инвентаризация более 13 тыс. объектов - минэкономики
Устранена неисправность вертолета ВВС Азербайджана, совершившего вынужденную посадку в Турции - минобороны