БАКУ /Trend/ - Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR открыла в Украине водные автозаправочные комплексы (АЗК) для малых и средних судов, передает Trend во вторник со ссылкой на компанию.

Как сообщается, АЗК открылись в Киеве и Одессе.

Отметим, что SOCAR осуществляет свою деятельность в Украине через компанию SOCAR Energy Ukraine, которая была создана в декабре 2009 года. Основная деятельность компании заключается в оптовой и розничной продаже нефтепродуктов, оптовой реализации природного газа и авиационного топлива.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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