Компания Signify предлагает SOCAR системы освещения

БАКУ /Trend/ - Компания Signify предлагает Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) системы освещения, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Согласно данным, 25 мая президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев принял генерального директора Signify Эрика Рондолата и других представителей руководства компании.

Отметив важность экономической и энергетической устойчивости для Азербайджана после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на Давосском экономическом форуме, Эрик Рондолат сообщил, что что Signify специализируется на новых технологиях освещения и что он посетил Баку, чтобы предложить свои технологии в этой области: «Наши системы освещения на основе светодиодных технологий более устойчивы и экономичны и эффективнее управляются».

На встрече было предложено продолжить переговоры с ответственными лицами в соответствующих областях, чтобы изучить возможности применения систем освещения, предлагаемых компанией Signify, на перерабатывающих заводах и других предприятиях SOCAR и определить их эффективность.

Компания Signify (прежнее название – Philips Lighting) считается одной из ведущих мировых компаний в области освещения городов. Благодаря применяемой компанией светодиодной технологии можно экономить электроэнергию. Signify также уже более 20 лет занимается технологиями освещения сельскохозяйственной продукции.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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