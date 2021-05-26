Президент Казахстана считает непозволительным затягивание с переводом крупной ТЭЦ на газ

БАКУ /Trend/ - Затягивание с подготовкой проекта перевода Алматинской ТЭЦ-2 на газ совершенно непозволительно.

Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития электроэнергетической отрасли, передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечая важность модернизации и запуска новых генерирующих мощностей, президент отдельно остановился на проекте перевода Алматинской ТЭЦ-2 на газ.

«Этот вопрос имеет стратегическое значение. От решения данной проблемы зависит экология города Алматы и, конечно же, повышение качества жизни граждан. Поэтому поручаю правительству, фонду «Самрук-Казына» вместе с акиматом (региональный орган исполнительной власти) окончательно определиться с проектом модернизации ТЭЦ-2 и приступить к реализации как можно скорее. Затягивание уже совершенно непозволительно», – сказал Токаев.

По его словам, во всем мире наблюдается устойчивая тенденция – декарбонизация промышленности и экономики.

В странах Европейского союза планируется сокращение выбросов парниковых газов на 55 процентов к 2030 году. С 2023 года в ЕС вводится углеродный налог carbon tax, который может значительно затруднить экспорт казахстанской продукции. С учетом новых реалий будут меняться технические регламенты, стандарты и требования к товарам.

«Важно понимать, что на данном этапе мирового развития статус, авторитет и, соответственно, международные возможности любой страны будут во многом определяться вкладом в декарбонизацию мировой экономики. В частности, это будет одним из критериев, определяющих возможность принятия нашей страны в ОЭСР», – отметил Токаев.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)