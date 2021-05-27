Завершены работы на 90-километровом участке интерконнектора Греция-Болгария

Энергетика 27 мая 2021 13:47 (UTC+04:00)
Завершены работы на 90-километровом участке интерконнектора Греция-Болгария
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