Состоялся обмен мнениями по реализации финансового плана SOCAR на 2021 год (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялся обмен мнениями по реализации финансового плана Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на 2021 год.

Как сообщает Trend со ссылкой на SOCAR, Наблюдательный совет компании провел свое очередное заседание.

Председатель наблюдательного совета, министр экономики Микаил Джаббаров поздравил участников заседания с Днем Республики.

"В этом году мы отмечаем День Республики как граждане сильного и независимого Азербайджана, одержавшие славную победу в Отечественной войне под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева", - сказал Джаббаров.

На заседании были обсуждены меры, принимаемые в целях обеспечения выполнения задач, вытекающих из указов и распоряжений Президента Азербайджана. Также была заслушана презентация компании о состоянии выполнения поставленных задач, состоялся обмен мнениями по реализации финансового плана SOCAR на 2021 год.

Отметим, что Наблюдательный совет Государственной нефтяной компании Азербайджана был создан на основании указа главы государства "О мерах по совершенствованию управления Государственной нефтяной компанией Азербайджана" от 23 января 2021 года.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)