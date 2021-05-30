В Казахстане реализуется перечень «зеленых» проектов при поддержке ЕАБР

БАКУ /Trend/ - На данный момент при поддержке Евразийского банка развития (ЕАБР) в Казахстане реализуется перечень "зеленых" проектов, сообщили Trend в банке.

Так, по словам представителя банка, на сегодняшний день в портфеле ЕАБР в Казахстане есть несколько проектов на общую сумму 121 миллион долларов.

1. Первая облигационная программа АО "Самрук-Энерго" на 100 миллиардов тенге (234,7 миллиона долларов). 30 ноября 2018 года ЕАБР приобрел облигации 3-го выпуска на 21,73 миллиарда тенге (65,09 миллиона долларов) сроком обращения до 2025 года. Средства были частично направлены на модернизацию АО "Шардаринская ГЭС".

2. ТОО Ereymentau Wind Power – строительство ветровой электростанции мощностью 50 МВт в районе города Ерейментау. Стоимость проекта – 30 миллиардов тенге (70,4 миллиона долларов). Сумма займа ЕАБР – 23,2 миллиарда тенге (54,4 миллиона долларов). Проект на этапе строительства и освоения займа ЕАБР.

3. СЭС 100 МВт в Акмолинской области, стоимость проекта – 80 миллионов евро, сумма займа – 65 миллионов евро.

4. Семь СЭС совокупной мощностью 149 МВт в южных регионах Казахстана (Алматинская область, ЮКО, Шымкент, Кызылординская область), стоимость проекта – 118 миллионов евро, сумма кредита – 95 миллионов евро.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)