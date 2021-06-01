Министры ОПЕК+ 1 июня оценят верность решения о росте добычи в июне - июле

Министры стран нефтеэкспортеров ОПЕК+ во вторник проведут сразу две встречи, на которых, как ожидается, они могут подтвердить принятый еще в апреле план о восстановлении добычи нефти на 2,1 млн б/с в течение мая - июля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Внутренние расчеты экспертной панели ОПЕК+ показали, что рынок нефти уверенно реабилитируется после обвала 2020 года - спрос на нефть растет, а дефицит предложения углубляется.

Июньская встреча министров нефтяного альянса изначально была задумана для сверки часов. Еще в апреле союзники договорились о том, что добычу нефти можно постепенно увеличивать на протяжении мая - июля. Всего на рынок планируется вернуть 2,1 млн б/с с учетом дополнительного саудовского миллиона. На фоне быстро меняющейся ситуации это решение спустя месяц требует подтверждения.

Однако, по словам некоторых источников ТАСС в ОПЕК+, пересматривать, возможно, ничего не потребуется. "У нас еще два месяца впереди, а санкции с Ирана еще не сняты", - сказал ТАСС высокопоставленный собеседник в ОПЕК+. Другой собеседник при этом осторожно предостерег от ранних выводов, пояснив, что все еще может поменяться.