Расширение «Южного газового коридора» будет зависеть от устойчивого рыночного спроса – Еврокомиссия

БАКУ /Trend/ - Расширение "Южного газового коридора" (ЮГК) будет зависеть от устойчивого рыночного спроса, сказали Trend в Еврокомиссии.

Было отмечено, что сейчас преждевременно говорить о подходящих источниках для расширения ЮГК, так как это будет зависеть от широкого спектра факторов.

"Расширение "Южного газового коридора" будет зависеть от устойчивого рыночного спроса и результатов рыночного теста. Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) планирует провести рыночный тест уже этим летом, и, в зависимости от результата, дополнительные объемы газа из Каспийского моря могут быть транспортированы через ЮГК", - сказали в организации.

Как сообщили Trend в BP Azerbaijan, запасы газа на месторождении "Шах Дениз" составляют около 1 триллиона кубометров.

"Шах Дениз-2 фокусируется на остаточном потенциале ресурсов, что позволит увеличить объем общей добычи на "Шах Дениз" на 16 миллиардов кубометров газа в год", - сказали в компании.

Отметим, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу.

Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября 2020 года коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо (Италия) по SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврия по DESFA в Грецию и Болгарию.

Азербайджан с прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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