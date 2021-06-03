Ситуация с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Иране находится под полным контролем - министр

БАКУ/Trend/ - Ситуация с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе находится под полным контролем, и не случился сбой в производстве продуктов нефтепереработки в стране. Об этом заявил министр нефти ИРИ Бижан Зангане в четверг, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Крупный пожар на Тегеранском нефтеперерабатывающем заводе начался в среду вечером. На место происшествия были отправлены пожарные команды.

Зангане, который прибыл на место инцидента, заявил, что пожар произошел по причине утечки на двух из резервуаров НПЗ. Он сказал, что резервуары не играли роли в производственном процессе.

Иранский министр подчеркнул, что отчеты не вызывают опасений, добавив:"Конечно, поскольку тяжелые углеводороды также находятся в резервуарах, они, естественно, производят много дыма, но много дыма не означает, что произошло что-то важное".

Зангане пояснил, что НПЗ может возобновить производство с завтрашнего дня.

Тегеранский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших НПЗ страны, обеспечивая около 15% нефтеперерабатывающих мощностей Ирана. Завод производит бензин, дизельное топливо, газойль, мазут и другие нефтепродукты. НПЗ расположен в южной части провинции Тегеран.