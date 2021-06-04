Цены на нефть снижаются в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в пятницу утром коррекционно снижаются после роста в среднем на 3% за предыдущие три торговые сессии. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,13% — до 71,22 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI — на 0,07%, до 68,76 доллара за баррель.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается коррекционное снижение после того, как цены на "черное золото" выросли в среднем на 3% за предыдущие три торговых дня.

Снижение цен на сырье сдерживает статистика от минэнерго США. Инвесторы оценивают статданные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 мая, которые снизились на 1%, или на 5,1 миллиона баррелей, — до 479,3 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на лишь 2,4 миллиона баррелей. Кроме того, стратегический резерв нефти в стране снизился на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 627,8 миллиона баррелей.

На этом фоне есть ожидания, что ОПЕК+ продолжит постепенно увеличивать добычу нефти. В частности гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков накануне заявил на ПМЭФ, что считает вполне возможным такое решение в июле.