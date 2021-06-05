Узбекнефтегаз расширяет торгово-экономическое сотрудничество с таджикскими компаниями

26–28 мая 2021 года в целях расширения и укрепления сотрудничества с таджикскими компаниями делегация АО «Узбекнефтегаз» под руководством заместителя Председателя Правления М. Темирова посетила городе Душанбе (Республика Таджикистан).

В ходе визита делегация АО «Узбекнефтегаз» встретилась с руководством и специалистами компаний, специализирующихся в строительной, топливно-энергетической и сельскохозяйственной сферах.

Учитывая многолетние и крепкие партнерские отношения,

а также торговую политику АО «Узбекнефтегаз», направленную на углубление развития кооперации с соседними странами, обсуждены долгосрочные торговые контракты на поставку нефтегазовой продукции

в Республику Таджикистан.

Проведенные переговоры с представителями деловых кругов Таджикистана позволили расширить торгово-экономическое сотрудничество, в частности, в сфере реализации и экспорта полиэтиленовых труб большого диаметра, полиэтиленовых труб для отопительных систем, алюминиевых композитных панелей, систем капельного орошения и углеводородной продукции на общую сумму 2,4 млн долларов.

Предлагаемая продукция позволит компаниям-партнерам увеличить производительность и эффективность работ во всех сферах жизнедеятельности, что в свою очередь благоприятно повлияет на экономическое развитие двух дружественных стран.

Кроме того, в IV-квартале 2021 года ожидается реализация GTL авиакеросина и GTL дизельного топлива производства ООО «Uzbekneftegaz GTL».

«Uzbekneftegaz GTL» – один из шести технологически передовых заводов по производству одного из наиболее экологически чистых и современных транспортных топлив в мире. В этой связи, со стороны таджикских компаний наблюдалась повышенная заинтересованность в GTL продукции.

Стоит отметить, что товарооборот с Республикой Таджикистан в сфере углеводородной продукции с каждым годом растет.

При этом на конец 2020 года экспорт нефтепродуктов в Республику Таджикистан осуществлен на 18,0 млн долларов, на сегодняшний день по итогам 5 месяцев 2021 года со стороны АО «Узбекнефтегаз» осуществлен экспорт нефтехимической продукции на сумму 8,79 млн долларов, а по итогам 2021 года компания поставила перед собой цели нарастить данные показатели до 31,5 млн долларов.