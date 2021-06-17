В Азербайджане абоненты смогут заказывать энергоаудит
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В Азербайджане определен полномочный орган по Протоколу о сотрудничестве в борьбе со случаями нефтяного загрязнения - распоряжение
21-летняя азербайджанская пианистка вышла замуж за 34-летнего сына Жан-Клода Ван Дамма (ВИДЕО, ФОТО)
Шушинская декларация - чрезвычайно ценный инструмент для сохранения региональной безопасности - Питер Тейс
Инвалидность раненым участникам Отечественной войны Азербайджана назначается автоматически - минтруда
В Азербайджане капитально отремонтированы и реконструированы 12 учреждений по реабилитации и соцобслуживанию
Гендиректор Nar о планах по расширению сетевой инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана (Эксклюзив)
В Азербайджане предпринимаются шаги по расширению участия субъектов предпринимательства в госзакупках