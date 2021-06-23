Нефтегазовые компании Запада сталкиваются с ростом давления в связи с изменением климата, что приводит к повышению цен на нефть – Бренда Шаффер

БАКУ /Trend/ - Западные нефтегазовые компании сталкиваются с все большим давлением в связи с принятием мер по борьбе с изменением климата, что приводит к повышению цен на нефть, и Азербайджан может извлечь из этого большую пользу.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала исследователь Джорджтаунского университета, старший научный сотрудник Центра глобальной энергетики Атлантического совета Бренда Шаффер.

«Цена на нефть марки Brent уже поднялась до 75 долларов за баррель. Я думаю, что даже если эти цены упадут, через некоторое время мы станем свидетелями их повышения. Ситуация на рынке показывает, что спрос на нефть велик и это открывает большие возможности для стран за пределами Европы и США», - отметила она.

По словам Шаффер, многие крупные компании продают свое оборудование, чтобы показать, что они придают большое значение защите окружающей среды и снижают объемы производства.

«А для некоторых стран это открывает хорошие возможности. Конечно же, рано или поздно, может быть, через 40-50 лет наступит новая технологическая эра, когда не будет потребности в нефти и газе. Но до этого времени спрос на нефть и газ будет высок. Энергетическая трансформация происходит не из-за технологических, а политических изменений», - сказала она.