Цены на нефть немного растут на увеличении спроса

Мировые цены на нефть в четверг утром незначительно растут в связи с увеличением спроса на сырьё со стороны восстанавливающейся экономики. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,09%, до 75,26 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,12%, до 73,17 доллара за баррель.

Ситуация на рынке продолжает оставаться положительной для цен на нефть. Экономическое восстановление ускорилось, поскольку кампании вакцинации от ковида проводятся по всему миру, и это помогает увеличить потребление и спрос на топливо и сократить его запасы. Так, по данным минэнерго США запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 7,6 миллиона баррелей — до 459,1 миллиона. Аналитики при этом прогнозировали снижение лишь на 3,9 миллиона баррелей.

Далее в центре внимания инвесторов будет заседание ОПЕК+, в рамках которого альянс определит дальнейшие условия соглашения. Ранее СМИ сообщали о том, что планируется дополнительное увеличение лимита добычи в августе.

"Низкий уровень предложения кажется более чем достаточным фактором, чтобы ОПЕК+ повысил добычу", — приводит агентство Блумберг слова стратега Daily FX Маргарет Ян (Margaret Yang). Она также отметила, что любое такое увеличение должно быть очень медленным и постепенным.