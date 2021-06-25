Проведено очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана (версия 2)

(первая версия 19:07)

БАКУ /Trend/ - В формате видеоконференции проведено очередное заседание Рабочей группы «Вопросы энергоснабжения», созданной в Межведомственном центре с целью обеспечения необходимой координации при решении вопросов энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

На заседании были заслушаны доклады представителей надлежащих государственных структур о работе по восстановлению и реконструкции энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана, мерах по рациональному использованию энергетического потенциала региона и об очередных шагах, которые будут предприняты для устойчивого энергоснабжения этих территорий.

Было подчеркнуто, что во время проведения работ по восстановлению энергетической инфраструктуры необходимо уделять внимание правилам технической безопасности, в частности вопросам противопожарной безопасности.

Кроме того, было обсуждено выполнение задач, исходящих из распоряжения Президента Азербайджана «О мерах по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана» № 2620 от 3 мая 2021 года, а также была заслушана презентация японской компании TEPSCO.

На заседании была предоставлена информация о мерах по выполнению принятых ранее решений, работах, проводимых в связи со строительством гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы», ходе проектировочных работ по теплоснабжению города Шуша.

Состоялся также обмен мнениями по выполнению соответствующей части «Плана действий по решению военно-политических, социально-экономических, гуманитарных, организационных и других безотлагательных вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана»

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)